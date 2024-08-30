今週も永島まなみ騎手は重賞に騎乗馬がスタンバイ。土日共に中京で15鞍。日曜小倉2歳ステークス（G3・芝1200m）では、ケイアイマハナで重賞2勝目を狙う。この夏は重賞戦線での騎乗馬が充実。夏の最後を勝ち星量産で締めくくりたい。武豊騎手 今週の騎乗馬…札幌＆北海道リーディングかかる4週連続重賞騎乗●大江原比呂 今週の騎乗馬・8月31日（土）新潟5Rコックリサン6Rフィローシャ8Rペイシャソプラノ10Rマルチャン・9