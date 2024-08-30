東京シティ競馬は30日、大井競馬所属の和田譲治騎手がに対し、9月2日〜10月10日まで実効30日間の騎乗停止処分としたことを発表した。和田騎手は、6月30日の船橋競馬で開催執務委員長指示事項違反（開催中携帯電話の業務エリアへの持ち込み）により10日間の騎乗停止処分を受けていた。このことを受け、東京シティ競馬は和田騎手の指導監督者として、同騎手が所有する通信機器の通信履歴等の調査。調査の結果、大井競馬開催期