弁護士の紀藤正樹氏（６３）が３１日にＸ（旧ツイッター）を更新。議員辞職した元自民党の広瀬めぐみ前参院議員（５８）について言及した。広瀬氏は議員時代に秘書給与を詐取した疑いでこの日、東京地検特捜部に在宅起訴された。紀藤氏は報道を引用した上で「詐欺で在宅起訴は珍しい」と指摘。その上で「議員辞職、有罪を認めている等が評価されたのでしょうがそれなら一般市民を安易に逮捕する今の実務を変えないと不公平に
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