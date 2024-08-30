中山競馬場で9月8日(日)に行われる京成杯オータムハンデ(3歳上・GIII・芝1600m)。 現時点では、NHKマイルCで2着だった2歳女王アスコリピチェーノ、米子Sと関屋記念で連続2着のディオ、今年のアーリントンC覇者ディスペランツァなど16頭が登録を予定している。 フルゲートは16頭。想定馬は以下の通り。 ※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定