【台風10号】解説気象予報士鈴木智恵台風10号は、なぜこれほど動きが遅いのか？台風を押し流す風が弱いんです。そもそも台風は自ら行き先を決められず、今は、高気圧と高気圧の間に入っています。北の偏西風に乗ると、動き出すということに。高気圧は時計回りの風が吹いているので、西の高気圧が影響すると、台風が南に動く可能性もあり、迷走する可能性もまだあるんです。では、最新の台風情報です。台風台風10号は、九州を横