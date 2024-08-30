【シャトールー聯合ニュース】パリ・パラリンピック第３日の３０日、女子１０メートルエアライフル立射（運動機能障害ＳＨ１）決勝がシャトールー射撃センターで行われ、韓国のイ・ユンリが２４６．８点で銀メダルを獲得した。今大会韓国勢初のメダルとなる。イ・ユンリがパラリンピックに参加するのは今回が５回目。初めて出場した２００８年の北京大会では世界新記録で金メダルを獲得。２０１６年のリオデジャネイロ大会では銅