ゆっくりとした速さで進む台風10号の影響が、四国の各地でも確認された。屋根などが崩れ落ち、住人の80代男性が亡くなった家屋=2024年8月30日午前6時53分、徳島県上板町神宅、吉田博行撮影徳島県上板町神宅では29日夕、木造一部2階建て住宅の屋根や天井が崩れ、この家に住む80代男性が巻き込まれて死亡した。徳島板野署によると、29日午後5時20分ごろ、亡くなった男性の息子から「建物が倒壊した。父親と連絡が取れない」と1