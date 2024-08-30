第1回エジプト航空ショーに招待を受けて参加した中国空軍の「運-20」と「殲-10」の編隊が28日、ピラミッド上空を飛行し、中国とエジプトの歴史的な親善を印象付けた。新華社が伝えた。同日昼ごろ、中国空軍の大型輸送機「運-20」1機と空軍八一アクロバット飛行隊の「殲-10」6機の編隊がピラミッド上空を飛行した。「殲-10」が中国とエジプトの国旗の色を象徴する6色のスモークを空中に引くと、観光地「ギザの大ピラミッド」に集ま