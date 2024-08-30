中国国家市場監督管理総局は29日、2024年版「中国の有機製品認証と有機産業発展」報告書を公開しました。報告書によりますと、2023年の中国の有機製品販売額は2018年の1.61倍となる1000億元（約2兆380億円）を突破し、2018〜2023年の販売額の伸びは年平均9．3％に達し、中国は世界第3位の有機製品消費市場になったとのことです。2023年時点で中国の有機農地面積は400万ヘクタールを超えて世界第4位にランクされており、2024年1〜7