四川省成都市新都区で27日、市民の鄭さんが微信（WeChat）ミニプログラムでQRコードをスキャンし、シェア水素バイクに乗った。「ここ数日よく利用している。便利で環境に優しい」と話す。500台のシェア水素バイクが最近、成都で運用開始された。データによると、8月10日の運用開始から26日までの17日間で、こうしたシェア水素バイクサービスにはすでに3万5400人以上のユーザーが登録している。走行時の二酸化炭素（CO2）排出量を約