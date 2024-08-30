三重県では29日、松阪市で用水路にタイヤがはまった一台の乗用車が… 【写真を見る】高校敷地内の壁が崩れ始業式延期に…復旧のめどたたず三重・桑名北高校 （中道陸平記者）「用水路に車の前輪がはまってしまって、動けない状態になっています」 （運転していた人）「左に曲がるときに挟まった」Q用水路が見えなかった？「わからなかった。見えなかった」 このインタビューの約40分後、同じ松阪市内では、足元が見