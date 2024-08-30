2024年12月20日（金）より全国公開される『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』のキャラクターデザイン新山恵美子描き下ろしによる、忍術学園一年は組の実技担当教師・山田伝蔵と、その息子でありフリーの売れっ子忍者・山田利吉のキャラクタービジュアルが解禁された。 はじき玉を構える山田伝蔵と、手裏剣を手に戦う山田利吉の凛々しい姿が切り取られた、山田親子の魅力がたっぷりなイラストとな