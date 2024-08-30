スタッド・ブレストは30日、スタッド・レンヌからモロッコ代表FWイブラヒム・サラー(23)を買い取りオプション付きレンタル移籍で獲得したことを発表した。サラーはベルギー出身のアタッカーで、2022年8月にヘントでファーストチームデビュー。2023年1月にレンヌへ完全移籍した。在籍1年半で通算47試合に出場し、途中出場がメインながらも7ゴール1アシストを記録。U-23モロッコ代表でもプレーし、デビューこそ果たしていないものの