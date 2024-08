ヘルナンデスは5月に加入…打率.294、8本塁打、OPS.798と活躍していた巨人公式YouTubeは29日、『「みんな、待っているぞ!エリー」〜Hope you come back soon , Elly〜』と題した動画を投稿。骨折で離脱したエリエ・ヘルナンデス外野手のリハビリの様子に加え、助っ人へ届けた“サプライズ”の裏側を公開した。公開わずか1日ながらも再生回数はすぐに10万回を超え、「愛されてるな」「いい助っ人。いいチーム」と反響を呼んでい