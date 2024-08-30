カイザースラウテルンは30日、ヘントの日本人MF横田大祐(24)をレンタル移籍で獲得したことを発表した。背番号は「41」となる。横田は川崎フロンターレの育成出身。18歳でドイツに渡り、FSVフランクフルトや、カール・ツァイス・イェナの下部組織でプレーしたほか、ラトビアでもプレー。2023年2月からポーランド1部のグールニク・ザブジェに加入した。2024年1月にヘントへと完全移籍。移籍後すぐに出番を得るも、ヒザに重傷を負う悲