リーズ・ユナイテッドは30日、フォルトゥナ・デュッセルドルフから日本代表MF田中碧(25)を完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「22」に決定。契約期間は2028年6月30日までの4年となる。なお、イギリス『The Athletic』によると、移籍金は350万ユーロ(約5億6000万円)で、ボーナスがつくとのことだ。2年目でのプレミアリーグ復帰を目指すチャンピオンシップ(イングランド2部)のクラブに加入した田中は、クラブ公式チャンネル