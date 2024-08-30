夏休み最終盤に県内を襲った台風10号。イベントや観光地にも影響が出ました。 台風が通り過ぎた30日の島原市内。 午前中は一時、大雨となる時間帯もありました。 29日に予定されていた「島原温泉 ガマダス花火大会」は、10月3日に延期に。 （島原温泉ガマダス花火大会実行委員会 村中 賞悟委員長） 「夏休み早めに宿題を終わらせた子どものためにという意味合いもあったので、できれば休みの時にやりたかったが、延