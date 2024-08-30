【気象情報】 長崎県内の31日から3日間の天気 31日は天気が回復して、広く日差しが戻りそうです。 島原では35℃以上の猛暑日が予想されていて、各地で厳しい残暑となる見込みです。 ただ、9月1日の日曜日は雲が出やすくにわか雨のところがありそうです。 夏休み最後の日曜日、お出かけの際は天気の急変にご注意ください。 そして県内の多くの小中学校で、始業式が行われる 来週月曜日2日は天気の崩れはなさそうで