長崎歴史文化博物館で開催中の展覧会「ホームタウン」。 お笑い芸人、画家でもあるジミー大西さんが30年以上にわたって描いてきた絵画や立体作品およそ150点が展示されています。 ジミーさんがおすすめの作品をピックアップ。 ジミーさん「ポリーシア。ポリス＝警察官、スペイン語でポリーシアという」 ※policiaスペイン語で警察という意味 スペイン留学中に手掛け