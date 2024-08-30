ゆっくりとしたスピードで九州を横断した台風10号。 29日は、運行を見合わせた公共交通機関も徐々に再開しています。 ■路面電車 台風の島原半島通過から一夜明け、交通機関は朝から徐々に運転を再開。 通勤や通学を急ぐ市民の姿が見られました。 （男性） 「ようやく路面電車が動いているので助かった」 （女性） 「県営バスが8時からしか動かないので、来ても始発だといっぱいで乗