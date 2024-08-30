8月28日開幕したパリパラリンピック。日本人メダル第1号が静岡県勢選手から出ました。パラ競泳界のレジェンド・鈴木孝幸選手(浜松市出身、37)が金メダル獲得です。 パリパラリンピック競泳男子50メートル平泳ぎ、運動機能障害のクラスに登場した鈴木選手。過去5大会で合わせて10個ものメダルを獲得している競泳界のレジェンドはスタートから抜け出し、トップに立ちます。 16年前の北京パラリンピックでマーク