台風10号の影響で静岡県内は、大雨に見舞われ、各地で冠水などの被害が相次ぎました。気象台は8月31日にかけて線状降水帯が発生する恐れもあるとして、引き続き警戒を呼びけています。 【写真を見る】「水がおへそくらいまで来て」台風10号接近の影響で大雨…住宅や車など冠水被害が相次ぐ 静岡県内では今後も線状降水帯の恐れ ＜中井秀カメラマン＞ 「静岡市葵区岳美の上空です。かなり増水しているのが確認できます」 「こち