兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などをめぐって、県議会のひょうご県民連合が９月議会で不信任決議案を提出する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。兵庫県の斎藤元彦知事をめぐっては、今年３月、県の元幹部がパワハラ疑惑などを告発し、百条委員会による調査が進められています。８月３０日午後に行われた百条委員会の証人尋問に斎藤知事が初めて出頭し、公用車から降ろされ２０ｍほど歩くことになった際や