◇パ・リーグ日本ハム―西武（2024年8月30日ベルーナＤ）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（29）が球団の外国人最多タイとなる21試合連続安打を放った。8回の先頭打席で田村のフォークを左前に弾き返した。代走を送られたレイエスだが、一塁ベース付近で記念のボールが戻ってくるのを待って、うれしそうに自分でベンチに持ち帰った。レイエスは8月2日のソフトバンク戦から、代打で出場して敬遠された6日の楽天