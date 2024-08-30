パリパラリンピックは３０日、車いすバスケットボールの１次リーグが行われ、女子Ｂ組の日本は連覇を狙うオランダに３４―８７で敗れて黒星発進となった。東京大会金メダルのオランダに日本は５０点差以上をつけられ、ほろ苦いスタートとなった。序盤から、日本はシュートがリングに嫌われた一方で、オランダは高さとスピードのある連係を生かし、狙いやすいシュートで着実に加点。「横綱相撲」でリードを広げた。大勢の決し