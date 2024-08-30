崖崩れで１階部分が倒壊した民家＝３０日午前１１時ごろ、小田原市城山台風１０号に伴う大雨により県西部では３０日、各地で崖崩れが相次ぎ、住宅が一部倒壊したほか、国道２４６号が通行止めとなるなどの被害があった。小田原市城山では午前５時過ぎ、崖崩れとともに住宅の１階部分が倒壊した。けが人はなかった。住民の７０代女性によると、午前５時ごろに起床し、母屋の居間に行ってテレビを付けたところ、別棟１階の寝室