横浜地検横浜地検は３０日までに、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の罪で、中国籍の大学院生の男（２３）＝海老名市＝を起訴した。２３日付。認否は明らかにしていない。起訴状などによると、被告は１日、海老名市内で乗用車を運転。制限速度が時速６０キロと指定された道路で、交差点付近の起伏により車体が上下に揺れたにもかかわらず、進行の制御が困難な時速約１２１〜１４６キロの高速度で走行させた末、制御できず