平成の大合併が始まって20年。30日の特集は地域の今を見つめる特集「ふるさと新時代」です。30日の舞台は鹿屋市です。 農林水産省のまとめによると、鹿屋市のおととしの農業産出額は460億円で県内トップ。全国の市町村別では9位でした。この「農業のまち鹿屋」と東京を行き来し、2拠点生活を送る「農政マン」を取材しました。 （農林水産省 鈴木健太さん） 「これは土産でよく持っていく。関西や東京に行くとき」 「『鹿屋でも