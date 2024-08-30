鹿屋市の飲食店で調理された弁当を食べた男子中学生ら20人が集団食中毒になりました。県はこの店に2日間の営業停止命令を出しました。 31日と1日の2日間、営業停止命令を受けたのは鹿屋市の飲食店「永濱食品」です。 県によりますと今月24日、永濱食品が調理した弁当をスポーツ大会で食べた男子中学生やその保護者ら102人のうち、20人がおう吐や下痢、腹痛などの症状を訴えました。 弁当にはハンバーグやから揚げな