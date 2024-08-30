米ＰＣＥ価格指数待ち、やや円安方向に傾くドル円一時１４５．３２レベル＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、やや円安方向に傾いている。日本時間午後９時３０分発表の米ＰＣＥ価格指数（デフレータ）待ちとなるなかで様子見ムードが広がるなか、欧州株や米株先物・時間外取引が堅調に推移していることに反応したようだ。ドル円、クロス円ともに東京午前の円高の動きを解消している。ドル円は144円台後半から1