【パリ時事】パリ・パラリンピックのテコンドー女子４７キロ級（上肢障害）で２９日、難民選手団のザキア・クダダディ（２５）が銅メダルを獲得した。２０１６年リオデジャネイロ大会で初結成された難民選手団で、初のメダル。「夢みたい。この日を一生忘れない」。感激で胸がいっぱいになった。準々決勝で敗れた後の敗者復活戦は、残り２分を切ってから逆転。次々と有効な蹴りを決めて快勝した。３位決定戦は不戦勝。コーチと