30日に放送のNHK「チコちゃんに叱られる！」（金曜後7・30）が内容を一部変更して放送した。この日の生放送は15分遅れで開始。「大人数の声援が“わー”と聞こえるのはなぜ？」という疑問に答えるため、歌手の郷ひろみが開催する「HiromiGoConcertTour2024InitialG」福岡サンパレスホテル＆ホール公演内で実際に検証を行う様子を中継する予定だった。しかし同ツアー30日公演は接近中の台風10号の影響により、1