台風１０号を巡り、Ｘ（旧ツイッター）では３０日、首都圏を流れる多摩川が氾濫したとするうその情報が多数投稿された。東京都は「都や国が公式サイトで発信する一次情報を確認してほしい」と呼びかけている。Ｘでは、台風の影響で多摩川が氾濫した２０１９年１０月１２日の画像が、台風１０号による被害として投稿されている。多摩川を管理する国土交通省関東地方整備局によると、多摩川には３０日未明に氾濫警戒情報が出され