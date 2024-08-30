共同訓練に参加した海上自衛隊の護衛艦「いずも」（手前）と各国海軍の艦艇（海自提供）海上自衛隊は30日、オーストラリア、イタリア、ドイツ、フランス各国海軍と27〜29日の3日間、関東南方から沖縄東方の海域で共同訓練を実施したと発表した。米海軍は参加しなかった。欧州各国との連携強化をアピールする狙い。海自によると、海自からはヘリコプター搭載型護衛艦「いずも」のほか、潜水艦やP1哨戒機が参加。22日に海自横須