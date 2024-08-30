職場に恋愛を優先する女性社員、ちょっと困りますよね？そんな女性社員が上司の天然発言に恥をかいたエピソードを紹介します。「普段そんな声じゃないよね？どうしたの？」「恋愛に全力の女性社員が、狙った男性に甘い声で話しかけていました。その子、何かあるといつも男性にばかり頼って仕事が滞りがちで困っていたんです。そんな彼女に天然な上司が『あれ？普段そんな声じゃないよね？どうしたの？』と真顔で指摘。ちょ