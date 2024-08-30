【「鉄鍋のジャン！」×「米とサーカス」公式コラボレーションお食事会】 9月23日 開催 開始時刻：12時 会場：米とサーカス渋谷PARCO店 参加料金：7,465円 ※卵づくしの茶碗蒸しを選んだ場合は8,165円 マンガ「鉄鍋のジャン！」と居酒屋「米とサーカス」の公式コラボ