ことし5月、愛知県犬山市で小学1年生の女の子が暴行を受けて死亡し、母親と同居する男が起訴された事件を巡り、県の検証委員会が初めて開かれました。 【写真を見る】小1女児虐待死 行政の対応について検証女児が「パンチされた」と訴えるも…会わないことを約束させ児相は一時保護解除 ことし5月、愛知県犬山市のアパートで小学1年生の島崎奈桜さんが死亡した事件では、母親の内縁の夫・倉田凱被告（32）が傷害致死の罪