スペインサッカー連盟(RFEF)は30日、UEFAネーションズリーグに臨むスペイン代表メンバーを発表した。DFオスカル・ミンゲサとMFぺぺルが初招集となった。スペインは今夏のEUROを制し、欧州王者として再出発を切る。EURO優勝メンバーからは7人の変更。怪我のGKウナイ・シモンとFWアルバロ・モラタ、パリ五輪とEUROの両方に参加したMFアレックス・バエナとMFフェルミン・ロペス、今夏に移籍したDFナチョ・フェルナンデスとMFミケ