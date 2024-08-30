ミュージカル、ドラマ、映画、アーティストとして活動の場を広げる吉柳咲良が8月30日、2ndデジタルシングル「Crocodile」を配信リリースした。これに併せて同曲のミュージックビデオも公開となっている。◆吉柳咲良(きりゅうさくら) 動画 / 画像「Crocodile」ミュージックビデオは、スタイリッシュでミステリアスな世界観が描かれた。監督を務めたのはヒップホップなどのミュージックビデオ作品を手掛けるKen Haraki。以下に、楽曲