1980年代後半から2000年代前半頃に生まれた、物欲が少なく消費行動よりも現実的な生活を求めるような世代を一般的に“さとり世代”と呼ぶ。不景気な時代に育ったこともあり、合理的な思考をすることが特徴だ。【漫画】本編を読む累計260万部突破の大人気シリーズ『ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜』（ハシモト：漫画、松駒：原作/KADOKAWA）は、そんなさとり世代のコンビニ店員の物語だ。2016年にテ