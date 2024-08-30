メジャーデビュー10周年を迎えたキュウソネコカミが、10月9日にリリースするアルバム『出現！鼠浄土』のジャケットデザイン、CDの収録楽曲タイトル、特典映像の収録楽曲タイトル、VICTOR ONLINE STORE 限定セット同梱グッズ（Tシャツデザイン画像）、チェーン特典（オリジナルステッカー画像）、セブンネット特典内容（オリジナルトート型エコバック）を発表した。初回限定盤付属映像であるVo.ヤマサキセイヤの地元で開催された凱