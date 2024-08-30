Mega Shinnosukeが、新曲「ふたりの映画」を9月4日（水）にリリースする。9月18日にリリースされるアルバム『君にモテたいっ!!』から先行配信でリリースされる「ふたりの映画」は、淡いドリーミーな映画を彷彿とさせる別れをテーマとした楽曲。Mega Shinnosuke自身が1つの物語を描いており、心の残るメロディと歌詞がアルバム全体を締めるに相応しい楽曲。Mega ShinnosukeのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、ティザー映像が公開