ウクライナ軍が東部ドネツク州で、ロシア軍の猛攻を前に劣勢に立たされている。ゼレンスキー大統領は、一部の前線で戦況が「極めて厳しい」と説明。ウクライナ軍は目下、ロシア西部クルスク州への越境攻撃とドネツク州防御の二正面作戦にあえて出ており、これが吉と出るか凶と出るかは見通せない。ロシア軍が猛攻を仕掛けるのは、ドネツク州ポクロフスク方面。今年２月に激戦地アウディイウカが陥落したことでウクライナ軍の防