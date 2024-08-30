【ロンドン時事】週末３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米物価指標の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４５円台前半で推移した。正午現在は１４５円２４〜３４銭と、前日午後４時比０６銭の円高・ドル安。