【ニューヨーク時事】米半導体大手エヌビディアの株価は２９日、前日終値比で６％超下落した。報道によると、前日発表した２０２４年５〜７月期決算は市場予想を上回ったが、投資家の高い期待には届かなかった。人工知能（ＡＩ）ブームの花形として相場全体をけん引してきたが、息切れ感もみられる。エヌビディア株は２９日、前日終値比６．４％安の１１７．５９ドルで終了した。一時７．１％安まで下げる場面があった。５〜