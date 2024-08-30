元プロ野球選手で野球解説者の真中満氏が13日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「真中満・母がメディア初登場! 名店『元祖チキンハウス』で秘蔵写真も大公開【野球伝道の旅】」に登場。古田敦也氏に「マジで怒られた」という試合中のプレーについて告白した。真中満氏○古田敦也氏に「マジで怒られた」プレーチャンネルスタッフから「古田さんにキツく言われたことってあるんです