男子ゴルフツアー1次予選会（72ホール）の最終ラウンドが30日に群馬・富岡倶楽部（7000ヤード、パー72）で行われ、女子で初めて予選会に出場した寺西飛香留（23）が通算1オーバーの49位に入った。2次予選会進出は逃したが、出場91人の上位90％（82位以内）に入ったことでQTランクが付与され、女子で史上初めてツアープレーヤーになる権利を得た。宮里藍ら過去に女子が男子ツアーに出場した例はあるが、史上初のツアープレー