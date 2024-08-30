イングランド2部リーズは30日、ドイツ2部デュッセルドルフの日本代表MF田中碧（25）を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は22。契約4年で移籍金は推定で400万ユーロ（約6億4000万円）。田中は「とても興奮している。もちろん、プレミアリーグ（1部）に行きたい。それがここに来た理由なので、チームに貢献したい」と意気込みを語った。9月のW杯アジア最終予選からリーズの選手として出場する。