「カーリング・アルゴグラフィックスカップ」（３０日、アルゴグラフィックス北見カーリングホール）１次リーグが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレがフィロシーク青森を７−２で無傷の３連勝を飾った。第２エンドで２点を奪うと、直後に１点スチールで主導権を握った。第６エンドには不利な先攻で好展開を作り、３点スチールで試合を決めた。ロコ・ソラーレは今大会が今季２大会目