日向坂46四期生が27日〜29日の3日間にわたり、東京・日本武道館にて「四期生ライブ」を開催。グループの先輩メンバーから観覧報告が続々と寄せられている。【写真】先輩メンバーも観覧！日向坂46「四期生ライブ」ライブフォト最終日の29日の公演に参加したという二期生の河田陽菜は公演直後にブログを更新。「今日は四期生の武道館に行ってきました！！」と報告し、「本当に楽しかったーー！！一人一人の魅力が溢れてて、